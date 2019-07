Twee gewonden bij zware botsing in Ichtegemstraat Bart Boterman

25 juli 2019

12u12 5 Koekelare In de Ichtegemstraat in Koekelare is iets voor 9 uur donderdagmorgen een zwaar ongeval gebeurd tussen twee personenwagens. Twee personen werden naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer moest een bestuurster bevrijden omdat ze vast zaten in haar wagen.

Volgens de politie Polder gebeurde het ongeval toen de bestuurster van een KIA, een 62-jarige vrouw uit Ichtegem, wilde afslaan om in te draaien op de oprit van een woning. Net op dat moment voerde een 50-jarige bestuurder een inhaalmanoeuvre uit met zijn Alfa Romeo. Er volgde een zware botsing, waarbij het wiel van de Alfa Romeo volledig af brak. De KIA kwam in de berm terecht en bleef schuin staan op het wiel van de Alfa Romeo. Tijdens de bevrijding van de inzittende plaatste de brandweer blokken onder de Kia om de wagen niet te doen kantelen. De Alfa Romeo kwam op de rijbaan tot stilstand.

Beide automobilisten werden naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout overgebracht. Beiden liepen uiteindelijk lichte verwondingen op. De auto’s zijn total loss. Tijdens het ongeval was de Ichtegemsestraat afgesloten. Een takeldienst sleepte de wagens weg en de brandweer stond in voor de opkuis van de gelekte vloeistoffen en de brokstukken.

Dame linksaf oprit - twee bestuursters uit ichtegem - dame 62 jaar en een man van 50 jaar. Man heeft inhaalmaneouvre gedaan - beide perte totale - voorwiel afgebroken onder ander voertuig terecht. vrouw zat gekneld kon niet uit deur ontzet door brw. in zijberm terecht . lichtgewond