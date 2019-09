Truck rijdt zich vast in afgeknakte elektriciteitskabel, bestuurder zit vast in cabine Bart Boterman

18u22 4 Koekelare In de Eernegemstraat in Koekelare gebeurde maandagnacht rond 3 uur een opvallend incident. Een truckchauffeur belde de hulpdiensten omdat hij tegen een afgeknakte elektriciteitskabel was gereden. De elektriciteitskabel hing vastgedraaid rond zijn cabine en hij kon zijn trekker niet meer uit, ook door gevaar voor elektrocutie.

“De vrachtwagenbestuurder uit Ichtegem merkte in een lichte bocht, bij het wegrijden van centrum Koekelare, dat hij tegen een losgeslagen elektriciteitskabel was gereden. De bestuurder ging nog in de remmen, maar de elektriciteitskabel was volledig rond de cabine gedraaid. De kabel moet kort ervoor los zijn geknakt, maar de reden is niet bekend”, zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder. Hij spreekt van een merkwaardig incident.

“De chauffeur zat vast in de cabine. Bovendien was het ook gevaarlijk door de kans op elektrocutie. Een team van Infrax kwam de elektriciteit afsluiten en de brandweer heeft de kabels vervolgens verwijderd. De vrachtwagen liep schade op aan de achteruitkijkspiegel”, aldus de commissaris. Nadien stond Infrax in voor de herstelling van de elektriciteitskabel.