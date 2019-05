Tracé Oostmeet-, Cat- en Lekestraat wordt aangepakt: “Grootste wegenwerken ooit in de gemeente” Timmy Van Assche

24 mei 2019

00u19 0 Koekelare Het gemeentebestuur wil het tracé van de Oostmeetstraat, vanaf de Ringlaan, over de Catstraat tot op het einde van de Lekestraat op de gemeentegrens vernieuwen. De werken zouden 7,5 miljoen euro kosten en twee jaar duren. “Gelukkig kunnen we op tal van subsidies rekenen”, zegt burgemeester Patrick Lansens (sp.a).

Het traject tussen de splitsing met de Ringlaan, waar enkele supermarkten gevestigd zijn, en de grens met buurgemeente Leke is zo’n 2,5 kilometer lang. Niet dat het wegdek in een vreselijke toestand verkeert, maar de rioleringen voldoen niet meer aan de Europese normen en de fietspaden zijn te smal. “Deze wegenwerken worden de grootste in de geschiedenis van Koekelare", stelt burgemeester Lansens. “In de laatste dertig jaar springen de werken aan de Ringlaan er ook uit, al was dat traject ‘maar’ 1,2 kilometer. De werken zouden om en bij de 7,5 miljoen euro kosten. Maar omdat de rioleringswerken en aanleg van de nieuwe fietspaden volledig gesubsidieerd worden, bedraagt het gemeentelijk aandeel 2,5 miljoen euro.”

Fietspad in beide richtingen

Concreet is de Vlaamse Milieumaatschappij overal bezig met het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. Dat is er in dit tracé nog niet. “Bovendien zijn de fietspaden te smal”, vervolgt Lansens. “Op vandaag ligt er een tweerichtingsfietspad van amper anderhalve meter. De hedendaagse normen stellen echter 1,75 meter voorop als éénrichtingsfietspad. En dat is wat we hier willen bekomen: een ruim fietspad aan elke kant van de weg. Daardoor zullen wel enkele parkeerplaatsen verdwijnen.” De gemeente wil ook de algemene snelheid aanpassen naar 50 kilometer per uur. Nu is dat op sommige stukken van de weg 70 kilometer per uur. Lansens beseft dat de werken hinder met zich zullen meebrengen. “Dat is nu eenmaal eigen aan werken van deze omvang. Natuurlijk wordt niet alles in één keer heraangelegd, maar in vijf of zes fasen.” Een exacte timing is er nog niet, maar voorlopig wordt 2021 als aanvangsdatum naar voren geschoven. De werken zouden twee jaar duren. Op een eerste bewonersvergadering daagden alvast 160 bewoners op, waarop onder meer parkeerplaatsen en bereikbaarheid aan bod kwamen. “Er komt nog een nieuwe infoavond eens de timing concreet is”, besluit Lansens.