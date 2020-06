Torhouts horecakoppel heropent in augustus bistro ’t Vosmotje in Koekelare Timmy Van Assche

18 juni 2020

21u00 1 Koekelare Schrik niet wanneer je bij de heropening van ’t Vosmotje nieuwe gezichten in de zaak ziet staan. Na vier jaar geven David Eetezonne (39) en Stephanie Claeys (37) namelijk de fakkel door aan Thomas Seyaert (33) en Larissa Vandamme (22) uit Torhout. ’t Vosmotje gaat op maandag 3 augustus weer open.

’t Vosmotje is een bekende zaak in het centrum van Koekelare. Onder meer tijdens de wekelijkse markt en nazomerfestival Koekelare Leeft weten heel wat klanten de weg te vinden. David en Stephanie stonden er sinds juli 2016 aan het roer en bouwden er een mooie zaak uit. Toch bleven ze niet van pech gespaard, herinner je de brand in de zaak in januari 2019. “We besluiten het nu rustiger aan te doen, samen met onze kindjes”, reageert David, die als kok-slager gaat werken bij de bekende keurslager Derycker in Oostende. “Stephanie heeft ook een goeie job als opvoedster.”

Thomas en Larissa nemen de zaak over vanaf 3 augustus. Vooraf hadden ze namelijk nog een geboekte vakantie in de agenda staan. “We hadden al langer de wens om samen een zaak in de regio te runnen. Toen we online zagen dat de zaak over te nemen stond, besloten we er vol voor te gaan”, legt het koppel uit. “Thomas werkt als kok bij Drie Koningen, Larissa is medewerkster in Picasso, twee horecazaken in Torhout. Straks verhuizen we met ons zoontje Vic (1) naar Koekelare om boven ’t Vosmotje te wonen.”

Veel zal het koppel niet veranderen aan het concept. “Het blijft een klassieke brasserie. De bekende naam behouden we en ook aan het interieur zullen we niet veel veranderen. Ja, een persoonlijke toets komt er wel. We gaan prat op een beperkte kaart, omdat we met de meest verse producten willen werken. Het uitzicht en de ligging van ’t Vosmotje zijn ideaal, de zaak is ook perfect van grootte om met twee uit te baten.”

Alle info: www.tvosmotje.be.