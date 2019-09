Topfilm ‘Beautiful Boy’ te zien in Balluchon Timmy Van Assche

13 september 2019

18u56 1 Koekelare Heb je de absolute topfilm Beautiful Boy gemist? Dan krijg je nu de kans om ze dicht bij huis te zien, dankzij een voorstelling in cultuurzaal De Balluchon op maandag 30 september om 20 uur.

Journalist David Sheff, gespeeld door Steve Carell, en zijn getalenteerde tienerzoon Nic, vertolkt door Timothée Chalamet, zijn twee handen op één buik. Wanneer David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld plots in. David besluit om alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden. Maar hoe red je iemand die (misschien) niet gered wil worden? Is loslaten soms de enige mogelijkheid? ‘Beautiful Boy’ vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon. De regie is in handen van landgenoot Felix Van Groeningen. De prent duurt ongeveer twee uur. Tickets kosten amper 2 euro en zijn verkrijgbaar aan de deur.