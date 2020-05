Testkaravaan komt naar Koekelare: wie wil een elektrische fiets of speedpedelec testen? Timmy Van Assche

13 mei 2020

19u56 1 Koekelare De Testkaravaan komt naar Koekelare. Inwoners kunnen zich daarbij inschrijven om een elektrische (bak)fiets of speedpedelec te testen. De inschrijvingen zijn al geopend.

De Testkaravaan is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente. Gedurende een tiental dagen kan je gratis een fiets uitproberen uit een vloot van 25 elektrische fietsen, vijf elektrische bakfietsen en tien speedpedelecs. Met een elektrische fiets kan je bijvoorbeeld 25 kilometer per uur rijden, met een speedpedelec zelfs 45 kilometer per uur. De Testkaravaan strijkt in de gemeente neer van 19 tot en met 28 augustus. Inschrijven kan echter nu al, via www.testkaravaan.be en is enkel mogelijk voor inwoners van Koekelare zelf. De Testkaravaan passeert dit jaar ook nog in Middelkerke, Tielt, Wielsbeke, Oostrozebeke en Heuvelland.

Meer over Heuvelland

Koekelare

Middelkerke

Oostrozebeke

Testkaravaan

Tielt

West-Vlaanderen

Wielsbeke