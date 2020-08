Tentoonstelling van wijlen Belgisch kunstschilder Ferdinand Roevens (89) en dochter Ria in kerk van Zande Bart Boterman

31 augustus 2020

12u28 2 Koekelare De leegstaande Sint-Andrieskerk van Zande, deelgemeente van Koekelare, heeft tijdelijk een nieuwe functie gekregen. Sinds vorig weekend is er een tentoonstelling aan de gang met werken van wijlen Belgisch kunstschilder Ferdinand Roevens (89) en zijn dochter Ria (66). De tentoonstelling gaat ook nog door in de weekends van 4 en 5 september en 12 en 13 september.

Wilrijkenaar Ferdinand Roevens, gekend om zijn realistische stijl en stillevens, overleed in 2018. Zijn kleinzoon en partner trokken naar Zande, waar ze de oude gemeenteschool kochten als woonst. Ook Ferdinands dochter Ria (66) trok bij haar zoon in, net zoals haar moeder en dus Ferdinands weduwe. De schilderijen van Ferdinand verhuisden mee naar Zande, alsook die van zijn dochter Ria. Al snel verwierf de familie een plek in de gemeenschap van Zande.

Op de tentoonstelling zijn zo’n zeventig schilderijen te bezichtigen, waarvan twee derde van de hand van Ferdinand Roevens. Het andere deel is vervaardigd door zijn dochter Ria. De tentoonstelling zou de voorbode moeten zijn van meer culturele evenementen in de kerk van Zande. Geïnteresseerden kunnen volgende twee weekends nog een kijkje komen nemen tussen 13.30 uur en 17.30 uur.