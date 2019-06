Stedelijke Academie voor Podiumkunsten reikt diploma’s en getuigschriften uit aan 34 leerlingen Timmy Van Assche

27 juni 2019

17u35 0 Koekelare 34 leerlingen die afstudeerden in de lagere, middelbare en hogere graad mochten hun getuigschrift of diploma in ontvangst nemen.

STAP Koekelare is een filiaal van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Adriaan Willaert van Roeselare. Het was dan ook directeur Dirk Lievens van STAP-Roeselare die de jongeren hun diploma en getuigschrift overhandigde, samen met cultuurschepen Jessy Salenbien (sp.a). Voor Muzikale en Culturele Vorming, kortweg MCV, waren er dit schooljaar in totaal zestien leerlingen van de lagere graad en vier leerlingen van de middelbare graad die hun getuigschrift overhandigd kregen. Voor Woord in de lagere graad waren dit tien leerlingen. Vier leerlingen studeerden af in de hogere graad en mochten dus hun diploma in ontvangst nemen: Charlotte Ghysel (piano), Amber Vandale (piano), Laure Vermeersch (Saxofoon) en Ciel Verschingel (dwarsfluit).