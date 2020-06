Stap in de voetsporen van Churchill, Hirohito en Albert I tijdens boeiende openluchtexpo in Lange Max Museum Timmy Van Assche

19 juni 2020

18u53 0 Koekelare Het Lange Max Museum pakt vanaf 21 juni uit met de tijdelijke (openlucht)tentoonstelling ‘Van monster tot magneet’ en belicht daarin de opkomst van het oorlogstoerisme in Koekelare tijdens het interbellum. Een tiental gidsen staat paraat om bezoekers rond te leiden.

Steden, gemeenten en musea bundelen - onder impuls van Westtoer - dit jaar de krachten om in het kader van Feniks 2020 over de hele Westhoek het verhaal van de ‘Groote Wederopbouw’ te vertellen in expo’s en belevingsruimten, wandelingen en fietstochten. Elke plaats brengt een ander perspectief van de wederopbouw.

Koekelare mag niet ontbreken in het aanbod. De tentoonstelling op de site van het Lange Max Museum focust op de opkomst van het oorlogstoerisme en de hoge vlucht die het in Koekelare genomen heeft tijdens het volledige interbellum. Het kanon ontwikkelde zich na de oorlog van een oorlogsmachine tot een drukbezochte toeristische attractie - van een monster tot een magneet, dus. Van dichtbij, maar ook van verder kwamen mensen op eigen houtje of in groep het kanon bezoeken. In 1924 was het al opgenomen in de officiële lijst van de bewaarde oorlogssites. Lange Max raakte ook geïntegreerd in allerlei reisschema’s en circuits, die de slagvelden wilden verkennen.

Onder de bezoekers enkele grote historische figuren: koning Albert I, minister van Oorlog en latere premier Winston Churchill, koning van het Verenigd Koninkrijk George V, de Japanse kroonprins - en later keizer - Hirohito, de Franse president Raymond Poincaré en maarschalk Ferdinand Foch.

De tentoonstelling opent vanaf zondag 21 juni en blijft staan tot en met 16 april 2021. In 1919 bedroeg de toegang 1 frank, nu kan er een vrijwillige bijdrage van een symbolische euro gegeven worden. De toegangsprijs voor de tentoonstelling met gidsbeurten op 21 juni is 2 euro. De organisatie is een samenwerking tussen Spaenhiers vzw en Lange Max vzw met steun van de gemeente Koekelare.