Sporthal 1 ingericht als consultatiecentrum voor mogelijke coronapatiënten Timmy Van Assche

19 maart 2020

18u33 0 Koekelare De Koekelaarse huisartsen engageren zich om samen met het gemeentebestuur de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In sporthal 1, zeg maar de oude sporthal, is een consultatiecentrum opgericht. Daar zullen de huisartsen zoveel mogelijk mensen met gezondheidsklachten verbonden met het coronavirus helpen.

Veel voorkomende klachten die gepaard gaan met het coronavirus zijn koorts, droge hoest, kortademigheid, vermoeidheid en keelpijn. “Bel tijdens de week altijd eerst naar je huisarts. Belangrijk: ga niet op consultatie bij je huisarts tijdens de spreekuren, maar neem telefonisch contact op”, luidt het duidelijk. “Bel enkel bij dringende gevallen van vrijdagavond 19 uur tot maandag 8 uur naar het nummer 1733 van Huisartsenwachtpost Houtland-Polder, waar Koekelare deel van uitmaakt.”

Maak een afspraak

Als dat nodig is, zal de huisarts je doorverwijzen naar sporthal 1 voor onderzoek. “Bedoeling is dat de arts je daar eerst verder onderzoekt, zodat de spoedafdelingen van de ziekenhuizen minder belast worden. De huisarts geeft je verdere instructies voor een bezoek aan het consultatiecentrum. Neem zeker je identiteitskaart mee naar het consultatiecentrum en kom alleen. Een eventuele begeleider wacht best in de auto of buiten, behalve bij kinderen en hulpbehoevenden. Er wordt alleen op afspraak gewerkt.”