Speler-coach David Verde Presa geniet van zijn nieuwe rol bij Koekelare: “Vooral blij dat we weer kunnen spelen” Bjorn Vandenabeele

17 september 2020

13u29 0 Koekelare Basketbalclub Red Sharks Koekelare promoveerde vorig seizoen naar de hoogste provinciale reeks. Coach David Verde Presa neemt dit seizoen een dubbele functie waar bij zijn team. Hij zal naast coach ook als speler op het veld staan.

Als eersteprovincialer kan Red Sharks Koekelare deelnemen aan de voorrondes van de Beker van Vlaanderen. Koekelare is ingedeeld in een poule met Kortrijk Spurs, Lier, Kiewit Hasselt en Lier en sloot zijn drie bekermatchen telkens met winst af. Zondag wordt op bezoek bij Kortrijk Spurs B het slotduel in de poule afgewerkt. Als Koekelare wint, gaat het als groepswinnaar door naar de volgende ronde. “Voor ons is de beker nochtans totaal geen prioriteit”, geeft speler-coach David Verde Presa toe.

Verde Presa is aan zijn tweede seizoen als coach bezig bij Koekelare. Vorig jaar kwam hij door aanhoudend blessureleed niet aan spelen toe bij Gistel Oostende B in Top Division Two. “We zijn heel blij dat we weer wedstrijden kunnen spelen. Het was wel een heel lange periode zonder matchen.”

Tevreden met voorbereiding

Met Kortrijk Spurs B uit eerste landelijke krijgt Koekelare een te duchten tegenstander voorgeschoteld. “We zien die bekerwedstrijden meer als oefenmatchen en het is dan ook heel leuk om tegen goede ploegen uit eerste en tweede landelijke te spelen”, stelt de Oostendenaar. “Kortrijk heeft een sterke ploeg en een heel degelijke coach, met veel jonge spelers die met enorm veel enthousiasme basketballen.”

In eerste provinciale wil Koekelare zich dit jaar als promovendus zeker niet wegsteken. Er werd heel wat versterking binnengehaald om een goed figuur te slaan. “De voorbereiding verliep behoorlijk goed, maar er zijn nog altijd werkpunten. Toch ben ik heel tevreden over het afgelegde parkoers. Eerste provinciale is dit seizoen een heel sterke reeks. Als ik naar de bekerresultaten kijk, zijn er wel ploegen die verbazen. Ik hoop een beetje op een plaatsje bij de top vijf. Hopelijk zijn er geen onderbrekingen of annuleringen van het seizoen. We proberen het zo veilig mogelijk te houden en iedereen gaat heel goed om met de situatie.”