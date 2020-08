Sociaal Huis moet noodgedwongen Gezellige Tallore en verjaardagsbezoek aan 80-jarigen pauzeren Timmy Van Assche

12 augustus 2020

14u57 2 Koekelare Door de verdere ontwikkelingen van het coronavirus moet het Sociaal Huis van Koekelare noodgedwongen haar activiteiten aanpassen. Zo krijgen inwoners die 80 jaar worden voorlopig geen extra feestelijk bezoek. Al is afstel geen uitstel, zo geef schepen Stijn Ramboer (sp.a) mee.

Een eerste activiteit die voorlopig wordt geschrapt, is de Gezellige Tallore. Dat is een initiatief waarbij senioren in Bovekerke en De Mokker elke maand in een gezellige sfeer kunnen genieten van een lekkere, verse maaltijd. Vrijwilligers zorgen daarbij voor een leuke activiteit. De Gezellige Tallore wordt afgelast tot en met 31 december. “Gezien de huidige omstandigheden is het verboden om gezellige bijeenkomsten als deze te houden. Het is ook allesbehalve veilig en verstandig om dit nu te doen”, laat het Sociaal Huis weten.

Maatschappelijk werkers

Nog een project dat tot eind dit jaar op de schop gaat, is het bezoek aan inwoners die hun 80ste verjaardag vieren. Normaal krijgen ze daarbij een leuk geschenk, wordt een korte kwetsbaarheidsmeting met enkele gerichte vragen afgenomen en delen vrijwilligers ook folders uit over de lokale diensten voor senioren. “We vergeten deze mensen niet: wanneer het opnieuw mogelijk is, worden de bezoeken opnieuw opgestart en ingehaald”, zegt schepen Ramboer. “Onze maatschappelijk werkers staan wel nog altijd paraat, net als de vrijwilligers van onze groep Koekelare.” Voor die laatste zoekt de gemeente nog extra krachten. Wie zich wil inzetten voor de medemens, mag zich aanmelden via 051/58.10.01 of socialedienst@koekelare.be.

Tot slot: de workshop e-bike gaat voorlopig door op woensdag 30 september, zoals gepland. Inschrijven is verplicht. Deze activiteit kan mogelijk nog worden afgelast, afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie.