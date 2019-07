Smeulende barbecue legt tuinhuisje in de as Bart Boterman

15 juli 2019

11u44 3 Koekelare In de Lange Maxdreef in Koekelare stond maandagmorgen iets over 5 uur een tuinhuisje in lichterlaaie. Het was de buurman die het vuur opmerkte en de hulpdiensten verwittigde.

Bij aankomst van de brandweer was de brand al ver gevorderd. Het vuur was weliswaar snel onder controle, maar van het alleenstaande tuinhuisje bleef enkel nog een skelet over. Ook alle spullen binnenin waren weggebrand. Volgens de politie Polder was een barbecue allicht de oorzaak van de brand. Zondagavond werd namelijk gebarbecued, maar de smeulende kolen waren onvoldoende gedoofd met alle gevolgen van dien. De woning bleef gevrijwaard.