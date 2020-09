Scholenveldloop krijgt alternatieve invulling Timmy Van Assche

14 september 2020

12u53 0 Koekelare Jaarlijks wordt de vierde week van september uitgeroepen tot Vlaamse Veldloopweek. Van een klassieke organisatie is door de coronacrisis geen sprake. Daarom wordt er een volledige week per klasbubbel gelopen.

Schoolsportorganisatie MOEV laat gemeenten toe om tot eind oktober verschillende loopwedstrijden te organiseren. “Door de aanhoudende coronabeperkingen is het niet aangewezen om dit jaar een scholenveldloop te organiseren, zoals we die de afgelopen vijf jaar organiseerden”, geven sportschepen Jan Lievens (Open Vld) en sportfunctionaris Evelien Denecker mee. “De afgelopen jaren mochten we telkens tussen de 900 en de 1.000 leerlingen verwelkomen en zo’n 30 vrijwilligers. Het mengen van de verschillende scholen en klassen is momenteel ‘not done’.” De gemeente ging op zoek naar een alternatief voor het populaire sportevent.

Hele week

Op maandag 21 september wordt het parcours klaargemaakt. In overleg met de scholen blijft het een hele week staan. De Sportraad, getrokken door Guido Wauters, neemt hierin haar verantwoordelijkheid op. “Scholen kunnen verspreid over die week per klasbubbel toch het parcours afleggen”, vervolgt Lievens. “De scholen zijn vrij om dit in te plannen in hun lessenrooster zoals het voor hen best past.” De dienst Sport volgt alles op en ziet er op toe dat er niet te veel verschillende groepen tegelijk komen lopen. Een podiumceremonie en medaille-uitreiking is er niet. Wel krijgen de kinderen appels overhandigd door MOEV en kan er per groep een foto genomen worden. “We hopen op deze manier de loopmicrobe bij kinderen en jongeren toch wat te kunnen aanwakkeren", besluit de schepen van Sport.