Raadslid Lootens (N-VA) dient klacht in tegen beslissingen gemeenteraad. “Triest”, reageert burgemeester Timmy Van Assche

05 augustus 2019

18u04 0 Koekelare Oppositieraadslid Jolien Lootens van N-VA heeft bij de provinciegouverneur Carl Decaluwé en de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een klacht ingediend tegen beslissingen van de gemeenteraad. Burgemeester Patrick Lansens (sp.a) reageert: “Het is triest dat ze op die manier de aandacht naar zich wil toetrekken.”

Even terug naar de gemeenteraad van vorige maand. Toen werd een rapport voorgesteld van de Vlaamse Audit waarin enkele pijnpunten werden blootgelegd in het gemeentelijk beleid, zoals het ontbreken van een duidelijke visie omtrent de integratie van het OCMW en gemeente. Het rapport was koren op de molen van oppositiepartijen N-VA en CD&V. “Maar er werden ook enkele decretale en wettelijke tekortkomingen vastgesteld”, meent Lootens. “Zo werden enkele financiële rapporten van het OCMW niet correct aan de gemeenteraad voorgelegd. Als gemeenteraadslid vroeg ik daarom de verdaging naar de volgende gemeenteraad (in september, red.). De stemming daarover werd geweigerd, waardoor er mij in het belang van Koekelare en zijn financiën enkel een klacht bij de hogere overheid restte.” Lootens wijst ook naar haar rechten als gemeenteraadslid. “De gemeenteraad weigerde eveneens om een besluit omtrent bepaalde ICT-aankopen aan te passen of te verdagen. Het agendapunt was een staaltje van administratief en politiek amateurisme. Het dossier was niet volledig, het besluit was onvolledig en onjuist en bovendien werd de wet op de overheidsopdrachten niet correct nageleefd. Daardoor zal de belastingbetaler wellicht niet de goedkoopste firewall betalen”, gaat Jolien Lootens door. “Om correct te kunnen beslissen moeten gemeenteraadsleden volledig ingelicht worden omtrent dossiers die voorliggen op de gemeenteraad. ”

Burgemeester Patrick Lansens (sp.a) reageert op de zet van Lootens. “Sinds dit jaar zijn gemeenteraadsleden automatisch ook OCMW-raadsleden, dit door de integratie van het OCMW binnen de werking van de gemeente. Voorafgaand de gemeenteraad is er dan ook de OCMW-zitting. De budgetwijziging die we tijdens de OCMW-raad doorvoerden, hebben we direct willen goedkeuren in de aansluitende gemeenteraad. Volgens mevrouw Lootens kan dit niet en moeten er minstens twee weken tussen zitten. Maar wij hebben ons - tot twee keer toe, zelfs - laten informeren en alles is correct verlopen. Het is ook straf dat Lootens het agendapunt op de OCMW-zitting goedkeurt om dan uit te halen tijdens de gemeenteraad. Wat betreft de ICT-aankoop: het gaat hier over de uitbreiding van onze servers. De gemeentesecretaris had de opmerking van Lootens genoteerd en het zou aangepast worden in de notulen. Onze werkwijze was ook hier correct, net zoals we de afgelopen 25 à 30 jaar te werk gaan. Daarbij was bijvoorbeeld ook de N-VA van Lootens betrokken, weliswaar met een andere persoon. Maar goed, ik vind het triest dat een gemeenteraadslid zich op deze manier in de kijker wil zetten. Ik verwacht niet dat haar klacht een vervolg krijgt."