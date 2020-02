Primeur voor jaarlijks lenteconcert van Koninklijke Fanfare Sint-Joris Timmy Van Assche

28 februari 2020

12u49 0 Koekelare Dit jaar zorgt de Koninklijke Fanfare Sint-Joris Koekelare voor vernieuwing op het jaarlijkse lenteconcert op 18 april. Ook de jeugdwerking krijgt namelijk een mooie plaats op het podium. De ticketverkoop is van s tart gegaan.

Tijdens het lenteconcert op zaterdag 18 april om 20 uur brengen de muzikanten een gevarieerd programma onder leiding van dirigent Yves Dewachtere. Er is tijdens dit lenteconcert in De Balluchon ook een optreden van Ritmiko, de jeugdwerking van Sint-Joris. En dat is een primeur voor de vereniging. Tickets kosten 12 euro, aperitief inbegrepen. Kinderen onder de 12 jaar betalen 6 euro. Tickets zijn vanaf nu te verkrijgen bij de muzikanten zelf, schoenmakerij Kristof in de Dorpstraat 24, Norbert Vandecasteele via 051/58.90.05 en sintjoriskoekelare@gmail.com.

De Koninklijke Fanfare Sint-Joris startte in 1922 en telt op vandaag 45 leden. De groep verzorgt stapoptredens en begeleiding van officiële plechtigheden in Koekelare. In de zomer zijn er optredens aan de kust. Het lenteconcert, de barbecue en het Ceciliafeest zijn de andere grote activiteiten. Er wordt wekelijks gerepeteerd in zaal Ons Huis op maandag- of zaterdagavond.