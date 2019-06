Politie zwaar ontgoocheld na snelheidscontroles: tot 17.73% reed te snel Jelle Houwen

02 juni 2019

12u58 0 Koekelare De politiezone Polder reageert erg ontgoocheld nadat de resultaten van de recentste snelheidscontroles bekend raakten. In de Moerestraat in Koekelare reden liefst 17.73% van de chauffeurs te snel.

De laatste resultaten van de snelheidsmetingen in politiezone Polder (Diksmuide, Koekelare, Kortemark en Houthulst) toonden een voorzichtige daling aan. Maar deze werden nu in een klap teniet gedaan. In een week tijd werd de snelheid gecontroleerd van 2.397 bestuurders en daarvan reden er 306 te snel. Dat komt neer op 12.7%. De laatste resultaten doken onder de grens van 10%. “Deze fameuze toename van overtreders die wij opmerken is verontrustend”, zegt de politie. “Die week werd de snelheid voornamelijk in de namiddag en avond gecontroleerd. Schijnbaar hadden veel overtreders weinig tijd en wensten zij snel thuis te zijn. De negatieve uitschieters werden geregistreerd voornamelijk in de zone waar de toegelaten snelheid 70 km/uur bedraagt.” Zo reden liefst 17.73% van de bestuurders te snel in de Moerestraat in Koekelare. De hoogste snelheid werd ook daar gemeten: 128 kilometer per uur waar 70 is toegelaten. In de Edewallestraat in Kortemark en in de Schoorbakkestraat in Diksmuide werden bestuurders aan 94 en 92 kilometer per uur geflitst in de bebouwde kom. Zes bestuurders worden gedagvaard bij de politierechter.