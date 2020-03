Politie Polder roept op tot voorzichtigheid na tien branden in minder dan week tijd Bart Boterman

19 maart 2020

16u36 32 Koekelare Na liefst tien branden in minder dan een week tijd roept de politiezone Polder (Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Houthulst) op tot voorzichtigheid. “Oorzaken waren onder meer slecht functionerende zonnepanelen, oververhitte schoorstenen maar ook onoplettendheid. Let dus alstublieft dubbel goed op. De hulpdiensten worden sowieso al genoeg op de proef gesteld”, zegt hoofdinspecteur Walter Claes.

De voorbije week werden politie Polder en Brandweer Westhoek opgeroepen voor de ene brand na de andere. Het begon vrijdag al met een zware brand op de bovenverdieping van café Black Out in Koekelare door kortsluiting. Maandagvoormiddag brak dan weer brand uit in een installatie van veevoederbedrijf De Ster in Werken, door een onoplettendheid bij laswerken. Maandagnacht brandde een woning in Zande volledig uit door zelfontbranding van producten op vodden tijdens een verbouwing. Dinsdag vernielde een brand zonnepanelen van Werkhuizen Allemeersch in Diksmuide door kortsluiting. Dinsdagnacht was er een heropflakkering van de verwoestende woningbrand in Zande en nog een kleine schouwbrand in de Brouckstraat in Kortemark. Woensdag was er dan weer rookontwikkeling in een woning in Koekelare door een pelletkachel die oververhit raakte. Donderdag tot slot volgde een zware dakbrand in Bovekerke, door een oververhitte schouw.

Voorjaarsschoonmaak

Het ging telkens om onopzettelijke branden en verband is er niet meteen te vinden. “Maar tevens zijn de hulpdiensten ook diverse keren opgeroepen voor het verbranden van tuinafval. Door het coronavirus lijkt de voorjaarsschoonmaak en alles wat hierbij hoort vroegtijdig begonnen”, aldus hoofdinspecteur Walter Claes. “De politiezone Polder roept daarom op om dubbel voorzichtig te zijn en alle regels in verband met het maken van vuur te respecteren. Door het coronavirus worden de hulpdiensten nu al op de proef gesteld. Deze extra belasting valt te vermijden, zowel voor politie, brandweer en de ziekenwagens. Wij verzoeken dan ook iedereen om alle richtlijnen van de overheden op te volgen”, aldus de hoofdinspecteur.