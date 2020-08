Politie houdt momenteel zoekactie naar vermiste Danny Vanstechelman uit Koekelare Bart Boterman

03 augustus 2020

13u51 0 Koekelare De politie is een zoekactie gestart naar Danny Vanstechelman uit Koekelare en vraagt in een opsporingsbericht om uit te kijken naar hem. Er wordt gesproken over een onrustwekkende verdwijning. De kans bestaat dat de man zichzelf iets aandoet.

De zestiger verliet maandagmorgen rond 8.51 uur te voet zijn woning. In het huis werd een afscheidsbrief aangetroffen. Danny Stechelman is 1.88 meter groot, normaal gebouw en heeft kort, zwart-grijs haar. “Heeft u Danny nog gezien, gehoord of gesproken na 3 augustus 2020 om 08.51 uur of weet u waar Danny is, gelieve dan dringend contact op te nemen met de politie via het nummer 112”, luidt het opsporingsbericht.

De politie rolt momenteel een grote zoekactie uit en heeft ook een speurhond ingeschakeld. Ook de heli van de federale politie is gevorderd, maar door de weersomstandigheden is het niet zeker of die kan mee helpen zoeken.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.