Politie haalt hond uit hete auto in Koekelare: baasje krijgt pv wegens inbreuk dierenwelzijn Jelle Houwen

17 juni 2019

Agenten van de politiezone Polder moesten zondagmiddag ingrijpen toen er een hond opgesloten zat in een veel te hete wagen. Ongeruste buurtbewoners hadden de politie gebeld toen ze duidelijk zagen dat het dier in nood was. In een wagen die in de Tuinwijk in Koekelare geparkeerd stond bleek een jonge Vizsla, een hond van Hongaarse origine, opgesloten te zijn. Het dier was vastgemaakt met een leiband aan de autostoel. De agenten openden de wagen en bevrijdden de hond. Ook de brandweer kwam ter plaatse die het uitgeputte dier meenam om het verder te laten verzorgen. De eigenaar kreeg een pv wegens inbreuken op de dierenwelzijnswet.