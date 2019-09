Plekje vrijgekomen in de Koekelaarse Adviesraad Leefmilieu Timmy Van Assche

14 september 2019

12u29 0 Koekelare De Koekelaarse Adviesraad Leefmilieu, kortweg KALM, wordt opnieuw samengesteld voor de komende 6 jaar en zoekt een extra lid. De raad geeft, zowel op aanvraag als spontaan, advies aan het schepencollege over allerlei onderwerpen die natuur, milieu of klimaat aangaan.

Tegelijk staat de KALM open voor voorstellen ingediend via de leden. Naast vertegenwoordigers van onder meer natuurverenigingen of de landbouwsector zijn ook een aantal plaatsen voorbehouden voor geïnteresseerde inwoners van de gemeente als individueel lid. Hier is één plaats vrijgekomen en de KALM zoekt dan ook een kandidaat die actief wil meewerken. Woon je in Koekelare, ben je op een of andere manier bezig of geïnteresseerd in milieu, natuur of klimaat of heb je een achtergrond waarmee je iets kan bijdragen? Schrijf dan een motivatiemail waarin je vertelt wie je bent en waarom je een aanwinst zou zijn voor de milieuraad. Stuur je kandidatuur naar de milieuambtenaar via robrecht.hindryckx@koekelare.be.

Meer over Koekelare

milieu

politiek