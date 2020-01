Patrick Lansens al 25 jaar aan het roer als burgemeester: “Geen tafelspringer, wel stille kracht” Timmy Van Assche

28 januari 2020

17u06 4 Koekelare Tijdens de jongste gemeenteraad werden niet alleen twee eremandatarissen in de bloemetjes gezet. Er werd ook stilgestaan bij het burgemeesterschap van Patrick Lansens (sp.a). Een kwarteeuw staat de socialist aan het hoofd van de Fransmansgemeente en is daarmee, met de liberale burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde, de langst zittende burgervader in onze regio.

Lansens, die in augustus 56 jaar wordt, mag vooralsnog terugblikken op een fraaie politieke carrière. “Het begon allemaal in 1988. Toen was hij amper 24 jaar en al vol politieke ambitie. Van op de zesde kiesplaats bij de toenmalige SP werd hij meteen benoemd tot schepen", haalt voorzitter van de gemeenteraad Kelly Tanghe aan. “Van bij de start maakte hij er een punt van om de bevolking te bezoeken, naar hun grieven en adviezen te luisteren om weloverwogen beslissingen te nemen, die het leven in de gemeente beter moesten maken.” Na de verkiezingen van 1994 werd Lansens als lijsttrekker verkozen tot burgemeester. “Hij heeft voor iedereen een luisterend oor, respect voor goede argumenten en stippelt het beleid niet uit tussen pot en pint. Hij is geen tafelspringer, maar een stille kracht”, geeft Tanghe nog mee. In 1999 werd hij bovendien federaal volksvertegenwoordiger.

Onder Lansens steeg sp.a van 18 naar 33 procent van de stemmen, en hij brak zelfs het record van voorkeurstemmen met 1.738. De weg omhoog bleef duren en de partij ging in 2006 zelfs naar 37 procent. Met 39,2 procent van de stemmen en 2.050 voorkeurstemmen raakte de positie van de socialisten in 2012 nog meer versterkt. Onder het bewind van Lansens vallen onder meer de bouw van kinderopvang de Buidel en cultuurzaal De Balluchon, het nieuwe gemeentehuis, de dorpskernrenovatie Zande, de renovatie van Huis Proot en het Käthe Kollwitz-museum. “Als je me vraagt welk project er bovenuit steekt, moet ik niet lang twijfelen", zegt Lansens. “De Balluchon is zonder twijfel een project dat je maar één keer kan uitvoeren. Voordien had Koekelare geen cultuurinfrastructuur. Maar met een budget van 3 miljoen euro, wat veel is voor een landelijke gemeente, hebben we toch een prachtig project neergezet. Ik weet nog goed dat er maar liefst 52 werkvergaderingen werden gehouden om dit in goeie banen te leiden. Belangrijker nog: de cultuurzaal is zowat elk weekend helemaal volzet, hé. Ze wordt druk gebruikt door tal van verenigingen en organisaties.”

Na afloop van de gemeenteraad werd Lansens gehuldigd in het bijzijn van zijn ouders William en Helena, echtgenote Marleen en dochter Nikki. “En dat was een complete verrassing”, lacht Lansens. “Ik had een toespraak gehouden om twee eremandatarissen te huldigen en maakte me al op voor de aansluitende receptie. Tot plots mijn familie de raadszaal binnenstapte. Een zeer mooi en warm gebaar”, besluit Patrick Lansens.

