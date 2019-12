Park De Mote krijgt nieuwe speeltoren: “Dit moet een blikvanger worden” Timmy Van Assche

23 december 2019

11u06 0 Koekelare Het speeldomein in park De Mote, langs de Belhuttebaan, krijgt een opknapbeurt. Dat meldt jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld). “Er moet een nieuwe speeltoren komen die een eyecatcher vormt voor het park.”

Het huidige speeldomein in De Mote dateert van 1998 en is aan vernieuwing toe. “We ontvingen al verschillende meldingen van ouders die onveilige situaties doorgeven aan onze diensten", stelt Lievens. “De technische dienst doet telkens het nodige om alles terug conform en veilig te maken, maar het is duidelijk dat er op termijn een volledig nieuwe speeltorencombinatie moet komen.”

Voor de realisatie is een budget van 150.000 euro voorzien in het financieel meerjarenplan. De uitvoering van de werken staat gepland in het voorjaar van 2021. Het gemeentebestuur zal ook de stem horen van kinderen en jongeren in het project. “We zullen contact opnemen met drie verschillende firma’s die een ontwerp kunnen maken voor de site binnen de grenzen van het budget", vervolgt de schepen. “Dit nieuwe speelterrein moet een blikvanger worden.”