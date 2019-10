Ouders van verongelukte Charlotte getuigen over ongeval: “We waren aan het bellen en plots was er niks meer...” Mathias Mariën

08 oktober 2019

07u33 106 Koekelare De ouders van de verongelukte Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke bij Koekelare hebben maandagavond in de Eén-talkshow ‘Vandaag’ een oproep gedaan, dat alcohol en autorijden absoluut niet samengaan. Op het moment van de crash was de mama van Charlotte net aan het bellen met haar dochter. “Plots hoorde ik haar schrikken en was er niks meer”, zegt Griet Depreitere, die afgelopen weekend bericht kreeg uit Italië. Een van de ballonnen die tijdens de begrafenis opgelaten werden, is daar geland.

Charlotte Gysel stierf op 27 september bij een zwaar verkeersongeval in Kortemark. De 18-jarige studente, die Vives-Hogeschool in Torhout de bacheloropleiding lager onderwijs volgde, werd in haar Fiat 500 frontaal aangereden door een zware pick-up die op het verkeerde rijvak reed. De jonge vrouw overleed ter plaatse. Uit de vaststellingen bleek dat de 38-jarige Oekraïner 2,39 promille alcohol in zijn bloed had, te snel reed én al eerder veroordeeld was.

Ziekenwagens tegengekomen

De ouders van Charlotte deden maandagavond een moedige getuigenis bij Danira Boukhriss in de talkshow ‘Vandaag’ op Eén. “Ik vroeg Charlotte altijd om te bellen als ze in de auto stapte”, getuigde mama Griet. “Handenvrij uiteraard, want ze was zó voorzichtig in haar auto. Ze vertelde die bewuste avond dat ze haar vriendje ging ophalen en dan naar huis kwam. Maar plots hoorde ik haar schrikken en was er niks meer. Ik voelde meteen dat er iets aan de hand was.” Vader Johan sprong uiteindelijk in zijn wagen en kwam even verderop verscheidene ziekenwagens tegen. “Ik moest ze maar volgen. Ik wist meteen genoeg, ook al mocht ik niet bij Charlotte", aldus Johan Gysel.

Uitspraken over hun gevoelens kunnen Johan en Griet momenteel nog niet doen. “Daarvoor is het te pril”, klinkt het. De mama plaatste wel een bericht op haar Facebookpagina om iedereen te bedanken voor de steun en mooie woorden. Ze roepen samen met politierechter Geert Vandaele ook nogmaals op dat drinken en autorijden absoluut niet samengaat.

Als we horen waar die ballon is geland, in een Italiaanse dorp dat ze ‘het ultieme paradijs’ noemen... Voor ons is dat een teken van Charlotte Mama Griet Depreitere

Ondertussen kregen de ouders wel een opvallende boodschap uit een dorpje in Italië. Op het einde van de begrafenis zaterdag werden aan de Sint-Martinuskerk witte ballonnen opgelaten. Een daarvan geraakte helemaal tot in Italië. “Dat heeft mij heel erg ontroerd”, vertelt Griet Depreitere. “Hoe is die ballon duizenden kilometers verderop en over die bergen geraakt? De man die de ballon vond, heeft ons gecontacteerd. Hij liet weten dat hij al met de pastoor gebeden heeft voor Charlotte. Het geloof geeft ons veel extra steun, want Charlotte begon ook te geloven. Als we dan nu horen waar die ballon is, in een dorp dat ze ‘het ultieme paradijs’ noemen... Voor ons is dat een teken van Charlotte.”

Bekijk ook: Doodrijder van Charlotte (18) is aangehouden