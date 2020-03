Ouders Charlotte (18) reageren op vonnis dronken doodrijder: “Vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel? Teleurstellend” Mathias Mariën

20 maart 2020

17u31 32 Koekelare De ouders van Charlotte Gysel (18) reageren met een dubbel gevoel De ouders van Charlotte Gysel (18) reageren met een dubbel gevoel op de straf die de doodrijder van hun dochter vrijdagochtend kreeg . “Het is een zware straf, maar tegelijk is het nog niet veel voor iemand die in die omstandigheden een dodelijk ongeval veroorzaakte. Wij zijn Charlotte voorgoed kwijt. We hoopten dat hij zijn volledige celstraf zou moeten uitzitten”, zegt mama Griet Depreitere.

De ouders van de jonge vrouw waren persoonlijk aanwezig in de rechtbank om het vonnis te aanhoren. “Die twee jaar uitstel bij de celstraf van 5 jaar, vinden we ietwat teleurstellend”, reageren ze. “In het beste geval komt die man al binnen relatief korte termijn opnieuw vrij. Voor ons is dat moeilijk om mee om te gaan.”

Volgens mama Griet was het een sterker signaal geweest aan de maatschappij indien de doodrijder zijn opgelegde celstraf van 5 jaar volledig moest uitzitten. “We willen duidelijk de boodschap doorgeven dat drinken en rijden absoluut niet samengaan. Die man reed dronken veel te snel en in de verkeerde rijrichting. In mijn ogen is er dan sprake van kwaad opzet. Al blijft het een feit dat we Charlotte sowieso niet terugkrijgen. Maar wat ons betreft zouden de straffen voor zo’n ongevallen veel zwaarder mogen zijn."

Weinig schuldbesef

De ouders werden tijdens de vorige zitting voor het eerst geconfronteerd met de doodrijder. Hij liet er vallen dat hij die bewuste avond eigenlijk niet zo veel had gedronken. De woorden kwamen hard aan bij de familie. “Daaraan hoor je dat die man eigenlijk nog steeds niet beseft wat hij verkeerd deed”, besluit Griet Depreitere.