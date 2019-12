Oude sporthal krijgt broodnodige renovatie in 2022-2023: “Op één na grootste project deze legislatuur” Timmy Van Assche

19 december 2019

18u07 0 Koekelare Sporthal 1 zal deze legislatuur grondig gerenoveerd worden. Dat geeft schepen van sport Jan Lievens (Open VLd) mee. “Dit wordt de op één na grootste investering van deze legislatuur", zegt Lievens. Een renovatie is keihard nodig, want bijvoorbeeld de kleedkamers en sanitair hebben echt wel hun beste tijd gehad.

Een emmertje in de gang om een lek in het dak op te vangen, gaten in deuren, spleten en kieren, en sterk verouderd sanitair. Nee, een fraai zicht is sporthal 1 op vandaag niet. De bestaande infrastructuur dateert van eind jaren zeventig. Midden de jaren tachtig kwam er een aanbouw met extra kleedkamers voor de voetbalterreinen. “Aan het hoofdgebouw werden verschillende aanpassingen gedaan, zoals een dakrenovatie en nieuwe sportvloer in 2013", vertelt Lievens tijdens een rondleiding. “Het zijn de aangebouwde lagere volumes, zoals de inkom, kleedkamers en scheidsrechterlokalen, die bouwfysisch en technisch erg verouderd zijn. Daarom heeft het gemeentebestuur een renovatie aan sporthal 1 opgenomen in de beleidsnota en het financieel meerjarenplan.”

Inspraak

In de sportraad van juni 2017 heeft de sportraad op eigen verzoek advies uitgebracht en de noden opgesomd. “Deze nota dient als basis voor de opmaak van het ontwerp van de nieuwe sporthal", vervolgt de schepen. “De eerste vergadering met de architect staat al ingepland voor januari 2020. Basket, volleybal, badminton en minivoetbal zijn de vier grote sporten die hier plaatsvinden. Daarom zal de sportraad een belangrijke taak hebben om het gemeentebestuur te adviseren. Vanaf de start van de opmaak tot aan de definitieve oplevering zal de sportraad geconsulteerd worden. De nieuwe hal moet namelijk gedragen worden door alle clubs en verenigingen die er gebruik van maken, rekening houdend met budgettaire beperkingen. We moeten er ook voor zorgen dat de continuïteit van de werking van de clubs gegarandeerd blijft - een grote uitdaging.” In sporthal 1 wordt ook bijvoorbeeld kleuterdans gegeven en kunnen lokale scholen terecht. Er is alvast nood aan meer bergruimte, een betere doorstroming van zowel sporters als bezoekers, extra sanitair en een bureau voor de sportfunctionaris.

1,75 miljoen

Het gemeentebestuur zal nu zo maar eventjes 1,75 miljoen euro investeren in de renovatie, de op één na grootste investering in de legislatuur. Alleen de heraanleg van het wegtracé Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat vanaf de Ringlaan tot aan de grens met buurgemeente Leke valt duurder uit. “De uitvoering van de sporthalrenovatie is voorzien in de jaren 2022 en 2023", besluit de schepen. “De omgevingswerken zal de gemeente zelf uitvoeren.”