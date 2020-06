Oud gemeentehuis steekt in nieuw jasje Timmy Van Assche

10 juni 2020

20u01 0 Koekelare Het historische statige gemeentehuis op het Sint-Maartensplein blinkt als nooit tevoren. De renovatiewerken zijn voltooid, de stellingen werden weggenomen.

De werken aan het knappe pand vatten precies een jaar geleden aan, maar liepen door de coronacrisis een beetje vertraging op. Het resultaat mag gezien worden: de gevels werden gereinigd, alle houtwerk werd gerestaureerd of volledig vernieuwd en natuurlijk opnieuw geschilderd, het dak is eveneens volledig nieuw. “De werken bleven binnen het toewijzingsbedrag blijven van een goeie 1 miljoen euro. We kregen ook een Vlaamse restauratiepremie van ruim 720.000 euro. Ook al werden we geconfronteerd met enkele meerwerken, er zijn ook zaken weggevallen”, beschrijft cultuurschepen Jessy Salenbien (sp.a). “Aannemer nv Monument Vandekerckhove, die eerder ook al Huis Proot restaureerde, leverde prima werk.”

120 jaar

De vroegere brouwerswoning, naar een ontwerp van de Brugse architect Dewulf, is 120 jaar oud. Het gebouw is sinds 1974 in gebruik als gemeentehuis. In 2009 werd links ervan een volledig nieuwe vleugel gebouwd om het groeiend aantal administratieve personeelsleden te kunnen huisvesten. Park De Mote, nu ook eigendom van de gemeente, was het parkdomein van de voormalige brouwersfamilie. Dit herenhuis in een eclectische stijl herinnert aan de cottage-architectuur. Let vooral op de mooie tegels en ornamenten onder het dak. “Het gemeentehuis werd op 5 maart 2012 bij Ministerieel Besluit beschermd als monument. Het ontwerpdossier voor de restauratie werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2013 en onmiddellijk daarna werd bij de Vlaamse Overheid een aanvraag ingediend voor het bekomen van een restauratiepremie”, vervolgt Salenbien.

Spleten en kieren

Het project werd begeleid door architectenbureau KOPLAMP van Roeselare, terwijl de dienst Onroerend Erfgoed waakte over het behoud van alle erfgoedwaarden. “We hebben van de restauratie gebruik gemaakt om het gebouw energiezuiniger te maken”, gaat de schepen door. “Tot voor kort was er nog overal enkel glas. We plaatsten overal dubbel glas en het dak werd naar aanleiding van de vernieuwing ook beter geïsoleerd. Door de vernieuwing van heel wat ramen en deuren sluiten deze nu beter aan en behoren de vele kieren en spleten, waarlangs heel wat tocht binnen kwam, tot het verleden. Het wordt dus ook vooral aangenamer werken voor onze administratief medewerkers.

Erfgoed

En zo beschikt Koekelare na de renovatie van Huis Proot weer over een mooi bouwkundig pareltje bouwkundig erfgoed. “Naast Huis Proot is ook de Brouwerij een van de bekendste”, pikt burgemeester Patrick Lansens (sp.a) in. “Het ‘oud’ gemeentehuis is een beeldbepalend element op ons marktplein. Het is evident dat het moet bewaard blijven. Naar aanleiding van de voltooiing van de werken zouden we er op 12 juni een groots en gratis volksfeest van maken op het marktplein. De voorbereidingen daarvoor waren al gestart. Maar de coronapandemie gooit roet in het eten, massabijeenkomsten zijn nu niet aan de orde.”