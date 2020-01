Oud-cafébaas en festivalorganisator Patrick Letten (56) overleden Timmy Van Assche Bart Boterman

21 januari 2020

14u58 0 Koekelare Voormalig cafébaas en festivalorganisator Patrick Letten is op 56 jaar overleden. Hij was een geboren en getogen Leffingenaar, maar verhuisde in de jaren tachtig naar Koekelare. Daar is hij nu overleden na een intense strijd tegen kanker.

In Koekelare was Patrick bekend van zijn café Germinal. Hij was er ook voortrekker van bluesoptredens en het Lettens Bluesfestival. Na zo’n tien jaar zwaaide Patrick de horecasector uit en werkte hij bij tram- en treinbouwer Bombardier in Brugge. Hij was ook actief binnen vakbond ABVV.

Patrick Letten laat een echtgenote, twee kinderen en een kleinkind achter. De uitvaart vindt op zaterdag 25 januari om 10.30 uur plaats in het aula van Rouwleiding Koekelare in de Oostmeetstraat 86.