Oppositieraadslid Lootens (N-VA) countert burgemeester over klacht bij minister: “Zelfs Pinokkio zou blozen” Bart Boterman

22 september 2019

18u36 1 Koekelare Oppositieraadslid Jolien Lootens (N-VA) haalt opnieuw uit naar Koekelaars burgemeester Patrick Lansens (sp.a). “Het leugenpaleis van Lansens", heet haar mededeling. “Hij schreef een persbericht vol leugens waarvan zelfs Pinokkio zou blozen”, stelt het oppositieraadslid. Aanleiding is de klacht die Jolien Lootens indiende bij minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), over de gemeenteraad van 1 juli.

Op die gemeenteraad wilde burgemeester twee agendapunten niet verdagen naar een volgende gemeenteraad om erover te debatteren, terwijl normaal gezien de voltallige gemeenteraad moet stemmen over een verdaging. Een ander heikel punt waarover de klacht ging, was een offerte voor een aanbesteding die niet volledig overeen kwam met de omschrijving op de agenda van de gemeenteraad. Homans bestudeerde de klacht en oordeelde dat er geen redenen waren om op te treden, maar verzocht het college van schepenen en burgemeester wel om rekening te houden met de wetgeving over verdagingen en het juist omschrijven op de agenda van de gemeenteraad.

Muggenzifterij

Burgemeester Patrick Lansens (sp.a) stelde in een persbericht dat hij dus gelijk kreeg van de minister, gezien die geen reden ziet om op te treden. Hij noemde de klacht ‘pure muggenzifterij waarover vroeger niemand zou gevallen zijn’. Daarop ziet oppositieraadslid Jolien Lootens (N-VA) zich genoodzaakt opnieuw te reageren. “De klacht is niet verworpen maar ontvankelijk en gegrond verklaard. De minister gaf mij gelijk op de verschillende punten, tikt de burgemeester op de vingers maar beslist uiteindelijk om niet op te treden. De burgemeester beledigt de minister door haar terechtwijzingen te omschrijven als ‘muggenzifterij van de klager’”, aldus Jolien Lootens over Lansens’ reactie.

Pinokkio

“De minister vraagt om het amateurisme te stoppen, een nauwkeuriger omschrijving van de agendapunten te geven en steeds alle documenten ter beschikking te stellen. Hij zou beter twee keer nadenken vooraleer hij een persbericht schrijft waarvan zelfs Pinokkio zou blozen", besluit Lootens. Het water tussen de twee is momenteel bijzonder diep.