Oppositiepartijen fileren beleidsnota van sp.a en Open Vld: “Beschouwen dit niet als een Ikea-catalogus” Timmy Van Assche

30 oktober 2019

16u53 0 Koekelare Oppositiepartijen CD&V en N-VA laten hun licht schijnen over de beleidsnota van de meerderheid.

“Het document is voor heel veel thema’s letterlijk een copy-paste is van het sp.a-verkiezingsprogramma. Waarom moesten we dan tien maanden wachten op de nota?”, prikt oppositieraadslid Tom Pollentier (CD&V). “Een aantal zaken stonden zelfs exclusief in ons programma. Op heel wat vlakken blijft de nota zeer vaag met voorwaardelijke ideeën.” Pollentier pleit in de Belhuttebaan voor tijdelijke snelheidsremmers en flitspalen. “En in de nota staat niks over de problematiek van zwaar verkeer in het centrum van deelgemeente Bovekerke.” Op vlak van jeugdbeleid mist CD&V “een langetermijnvisie omtrent het jeugdhuis”, zegt Pollentier. “Qua locatie blijven wij voorstander van een andere plek binnen het eigen patrimonium van de gemeente, zoals de wijkpost van de politie die op termijn vrijkomt.” Ook vraagt CD&V een visie over de gronden achter cultuurzaal Balluchon. “En sport komt in de nota wel héél pover aan bod”, geeft Tom Pollentier nog mee.

Ook Jolien Lootens (N-VA), die al enkele keren met de meerderheid in de clinch ging, nam het beleidsdocument onder de loep. “Het beleidsplan is een lijvig, goed gedocumenteerd, goed geschreven en duidelijk document, waar ik alle programmapunten van sp.a volledig in terugvind. Het is echter zoeken met een vergrootglas naar het verkiezingsprogramma van Open Vld, die me dunkt hier stiefmoederlijk wordt behandeld. Wij zullen de komende vijf jaar de uitvoering van dit beleidsplan met argusogen en kritische blik volgen. Het beleidsplan beschouwen wij niet als een Ikea-catalogus waar uitvoeringen kunnen uit geselecteerd worden, maar als een integrale belofte aan de bevolking van Koekelare. We verwachten dan ook niets minder dan een volledig uitvoering ervan.”