Opnieuw prijs voor Koekelare: gemeente behaalt tweede award #sportersbelevenmeer Timmy Van Assche

20 december 2019

07u30 0 Koekelare Bij Sport Vlaanderen in Brugge bliezen de West-Vlaamse sportdiensten verzamelen . Daar werden de awards uitgereikt aan alle gemeenten die zich inzetten voor sport met aandacht voor beleving. Koekelare viel - alweer - in de prijzen.

Voor het derde jaar op rij reikt Sport Vlaanderen de award uit aan gemeenten die beleving centraal zetten, zoals sport op het werk organiseren of de sporters aanzetten om hun belevingsfoto’s te delen op sociale media met #sportersbelevenmeer. Ook het steunen van de Maand van de Sportclub, deelname van de scholen aan ‘Breng je sportclub naar school’ en organisatie van belevingsactiviteiten rond sporten in de natuur stonden op het lijstje. Het is het tweede jaar dat Koekelare de award nu binnenhaalt. Schepen Jan Lievens (Open Vld), bevoegd voor sport, kan zijn eerste jaar als schepen dus afsluiten met een mooie bekroning. Sportfunctionaris Evelien Denecker en sportraadvoorzitter Guido Wauters namen de prijs mee in ontvangst. Van de 51 West-Vlaamse gemeenten die zich inschreven, behaalden 44 gemeenten deze bekroning.