Opnieuw grote zoekactie naar vermiste Gilbert Verplancke (67), Civiele Bescherming rijdt zich onderweg vast Bart Boterman

28 november 2019

12u28 4 Koekelare De politie en de Cel Vermiste Personen zoeken vandaag verder naar de vermiste 67-jarige Gilbert Verplancke uit Bovekerke bij Koekelare. De man is al sinds 13 november vermist en werd voor het laatst gezien bij zijn woning in de Torneelstraat. Daar worden onder meer de septische putten doorzocht door de Civiele Bescherming. Een speurder met lijkhonden zoekt in de ruime omgeving rond de woning.

Eerder werden al de regenputten en waterbekkens op en rond het erf van Gilbert Verplancke doorzocht. Ook een politiehelikopter kamde de omgeving uit, net zoals ploeg van een twintigtal politiemensen. Dat leverde telkens geen resultaat op. Gilbert Verplancke, een alleenstaande man, is intussen meer dan twee weken vermist. Meer en meer wordt ervan uit gegaan dat de man gestorven is. De speurders hopen met een nieuwe zoekactie het lichaam van de man aan te treffen.

Zoekactie loopt vertraging op

De actie was gepland voor donderdag om 11 uur, maar liep ernstige vertraging op. Een vrachtwagen van de Civiele Bescherming had zich namelijk vastgereden in de zachte berm van de doodlopende Torneelstraat. Een takeldienst kwam ter plaatse om het voertuig weg te slepen, maar dat verliep niet over een leien dakje. Uiteindelijk schoot een landbouwer ten hulp met zijn tractor. Als gevolg van het incident ging de zoekactie een uur later van start. Voorlopig is nog geen resultaat geboekt.

Weinig aanknopingspunten

Het waren de zus van Gilbert Verplancke en de huisdokter, die voor een gesloten deur stonden, die alarm sloegen bij de politie. Er werd meteen uitgegaan van een onrustwekkende verdwijning. De auto, fiets en portefeuille van de man lagen nog in zijn woning. Een afscheidsbrief, die op een wanhoopsdaad zou kunnen wijzen, werd niet gevonden. Gezien de man een vrij teruggetrokken bestaan leefde, hebben de speurders weinig aanknopingspunten.

Gilbert Verplancke is 1,75 à 1,80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen, zwart haar en is kalend vooraan. Mogelijk draagt hij een bril. Er is niet geweten welke kledij de man droeg op het ogenblik van zijn verdwijning. Heeft u de man nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300.