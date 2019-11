Opmaak van RUP opgestart voor bouw nieuwe woningen op site Da Vinci en Hovaerestraat Timmy Van Assche

15u09 0 Koekelare Het gemeentebestuur is gestart met de opmaak van twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Het gaat enerzijds een deel van de site van het Da Vinci Atheneum in de Moerestraat en anderzijds de ontwikkeling van een woonsite in de Hovaerestraat. Volgende maand zijn er twee publieke raadplegingen.

Met het ene RUP wil de gemeente de braakliggende gronden en leegstaande gebouwen op het schooldomein van het Da Vinci Atheneum in de Moerestraat een nieuwe bestemming geven. Op de site zouden er, op termijn, 65 nieuwe woningen komen. Het tweede RUP omhelst de ontwikkeling van 45 woningen in de Hovaerestraat. “Dit project willen we deze legislatuur realiseren. Zo wensen we in 2022 te starten met de aanleg van wegen en rioleringen”, geeft burgemeester Patrick Lansens (sp.a) mee. “Natuurlijk zullen we niet al deze 110 toekomstige woningen tegelijk op de markt brengen. Het project voor de Hovaerestraat staat ook iets verder dan dat op de site van Da Vinci.”

Van 15 november tot en met 15 januari 2020 organiseert het gemeentebestuur Koekelare een eerste raadpleging over de inhoud van beide startnota’s. In die periode kun je ons jouw opmerkingen en aanvullingen schriftelijk bezorgen. Voor het project op de site Da Vinci is een participatiemoment voorzien op woensdag 18 december om 18.45 uur in De Brouwerij, Sint-Maartensplein 15B. Een dag eerder, op dinsdag 17 december, wordt een soortgelijk moment ingelast om 18.45 uur in cultuurzaal De Balluchon, in de Moerestraat 16.