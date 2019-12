Open repetitiedagen bij Koninklijke Fanfare Sint-Joris

Timmy Van Assche

28 december 2019

19u58 0 Koekelare In januari houdt de muziekvereniging Sint-Joris open repetitiedagen waarbij werkelijk i edereen welkom is.

“Iedereen is welkom om langs te komen, met of zonder instrument. Jonge muzikanten, wie terug zin heeft om muziek te spelen, actieve muzikanten of nieuwsgierigen mogen een kijkje komen nemen op deze open repetitiedagen”, zegt dirigent Yves Dewachtere. Deze open momenten vinden plaats in het lokaal Ons Huis in de Dorpsstraat 8 in Koekelare op zaterdagen 11 en 25 januari, telkens van 18 tot 19.45 uur. De Meer info via yves.dewachtere@gmail.com of op 0476 / 66 80 86