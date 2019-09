Open Monumentendag legt geheimen van Koekelaars erfgoed bloot (en je kan zelfs bier proeven) Timmy Van Assche

02 september 2019

19u16 0 Koekelare Koekelare zet dit jaar tijdens Open Monumentendag het Europees thema ‘kunst & entertainment’ extra in de verf door er op iedere locatie een leuke toets aan te geven. Zowel Huis Proot, het gemeentehuis, park De Mote met de schuttersvereniging en de Brouwerij met zowel de bibliotheek, het Käthe Kollwitz Museum als het Fransmansmuseum laten het brede publiek kennismaken met streekeigen erfgoed.

Open Monumentendag, aanstaande zondag 8 september tussen 10 en 18 uur, zet het volledige erfgoedpatrimonium van Koekelare in de verf. Huis Proot, een voormalige dokterswoning uit de volle Belle Epoqueperiode, werd in 2013 in al haar glorie hersteld en is sindsdien een erfgoedparel in de gemeente. Gedurende de hele dag is er een fotoreportage te zien met beelden van voor en na de restauratie en maak je er kennis met kunstwerken uit het gemeentelijke archief, zoals bijvoorbeeld enkele stukken uit de erfenis van heemkundige Raf Seys. Lokale muziekvereniging Jorko zorgt in de voormiddag voor een muzikale noot in de tuin van Huis Proot en je ontdekt er een stukje nostalgisch Koekelaars muziekverleden in woord & beeld, verzorgd door archeologisch-historische kring Spaenhiers.

Poëziewandeling in het groen

Het oude gedeelte van het gemeentehuis, de voormalige brouwerswoning Christiaen, staat momenteel in de steigers. Het gebouw wordt in ere hersteld en speciaal voor Open Monumentendag krijg je een kleine blik achter de schermen. Aan de hand van het bouwhistorisch vooronderzoek leer je de geschiedenis van het gebouw kennen én kom je te weten wat er precies onder handen wordt genomen. Doorheen het park De Mote, de vroegere privétuin van de brouwer, is er een poëziewandeling uitgewerkt door Raf Fiems van het Davidsfonds. Je passeert onder meer ook langs de staande wip van de schutters van de Sint-Sebastiaansgilde, één van de oudste verenigingen uit de regio en kunt er zelf ook eens proberen boogschieten.

Bier van weleer

Tot slot zet de voormalige brouwerij Christiaen de deuren open van de bibliotheek, het Fransmansmuseum en het Käthe Kollwitz Museum. In de bibliotheek kunnen kinderen zich onder het mom van ‘Grote kunst voor kleine kenners’ uitleven als kunstenaar en zelf een kunststukje maken, al of niet geïnspireerd door kunstboeken uit de bibliotheek. Een portrettekenaar is tussen 14 en 17 uur op de site aanwezig om je met een unieke karikatuur van jezelf naar huis te laten gaan. Verder maak je in een filmpje in de raadzaal kennis met de arbeiders die de restauratie van De Brouwerij verzorgen en in het Fransmansmuseum zie je in de film ‘Leven in de ast’ het harde labeur van vroeger. Tot slot worden er ook een proevertjes ‘ouderwets bier’ aangeboden. Denk aan smaken van weleer zoals export, geuze, pale ale en stout. Alle activiteiten zijn gratis.