Opbeurende spreuken fleuren Koekelare op Timmy Van Assche

01 oktober 2020

17u30 0 Koekelare Op verscheidene plaatsen in Koekelare pronken er bemoedigende spreuken op de ramen en etalages. De actie past in de ‘Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid’.

Het coronavirus heeft een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Om deze onzekere periode goed door te komen, zet de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid veerkracht en een goeie mentale gezondheid centraal met een spreukenactie.

Voorzitter van de cultuurraad Elise De Gend, intergemeentelijke preventiewerker Jana Syoen, vrijwilligers, handelaars en organisaties staken samen de handen uit de mouwen om ‘Samen Veerkrachtig’ zichtbaar te maken in het straatbeeld. “Daarom kan je nog tot 10 oktober in Koekelare fijne woordspelingen en deugddoende boodschappen opmerken op de etalages van handelaars en op de ramen van de openbare gebouwen. Met deze actie willen we het taboe rond praten over hoe we ons voelen, doorbreken door zichtbaarheid te creëren”, zegt schepen van Gezondheid Stijn Ramboer (sp.a). “Niet iedereen slaagt erin om in zijn eentje recht te krabbelen.”

‘Samen Veerkrachtig’, het thema van de ‘Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid’, verwijst naar het belang van een helpende hand of een bemoedigend schouderklopje.