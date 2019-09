Ook Koekelare vouwt kraanvogels als teken van vrede Timmy Van Assche

19u37 0 Koekelare In het kader van de Vlaamse Vredesweek, van 21 september tot 2 oktober en het Koekelaarse engagement binnen Westhoek Vredseshoek, kun je in de bibliotheek en het Käthe Kollwitz Museum terecht om te vouwen voor vrede. “Vouw een kraanvogel en geef een krachtig signaal aan de Belgische regering”, luidt de oproep.

Net voor de zomer werd het Platform Westhoek Vredeshoek gelanceerd. Deze groep vindt het na de periode rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog tijd om het pijnlijke verleden van de regio om te zetten in een Vredesbeleid op maat van de streek. Koekelare heeft zich geëngageerd om hier mee werk van te maken. Pax Christi Vlaanderen (PCV) organiseert dit jaar voor de dertigste keer de Vlaamse Vredesweek. “Dit jaar koppelt PCV de week aan de verkiezingen van 26 mei en het feit dat België dit en het komende jaar in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zetelt. Met de oproep ‘Mag het wat meer zijn?’ wil de organisatie de nieuwe regering vragen meer te investeren in Vrede. Het Platform Westhoek Vredeshoek wil de Westhoek mobiliseren om de oproep van PCV te ondersteunen door mee te werken aan de actie ‘Vouwen voor Vrede’.”

Signaal geven

Met deze actie wil PCV op het einde van de Vredesweek zo veel mogelijk kraanvogels - een symbool voor een voorspoedige en vredevolle wereld - overhandigen aan de overheid. Koekelare roept iedereen op om thuis, samen met vrienden, op school of in verengingsverband kraanvogels te vouwen. Daarnaast heeft de gemeente ook een plekje geïnstalleerd in de bibliotheek in De Brouwerij en de ingang van het Käthe Kollwitz Museum, waar kraanvogels gevouwen kunnen worden. Alle materiaal is er voorhanden. Op hetzelfde adres kan iedereen ook kraanvogels inleveren van 3 september tot 2 oktober. Meer info op 051/61.04.94 of via cultuurentoerisme@koekelare.be.