Ondernemer Peter Verhelst (42) geheel onverwacht overleden Timmy Van Assche

05 juni 2020

00u15 0 Koekelare In de nacht van woensdag op donderdag is ondernemer Peter Verhelst onverwacht overleden op 42-jarige leeftijd.

Peter Verhelst is de enige zoon van liberaal politicus Frans Verhelst, gewezen schepen en volksvertegenwoordiger. Peter is onder meer bekend van bowlingzaak De Goe Smete in zowel Koekalare als Poperinge, maar vooral van de bouwonderneming Verhelst. Een hartaanval thuis werd de graag geziene ondernemer fataal. De hulpdiensten konden geen hulp meer bieden.

Peter Verhelst is ook de broer van Joke, Tineke, Emma en Els, die in de gemeenteraad zetelt namens Open Vld. Hij stond in de brede regio bekend als een durver en doorzetter.

De uitvaart vindt wegens de coronacrisis in intieme kring plaats.