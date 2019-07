Onbekenden laten haan, graan, eieren en brief in slecht Frans achter bij raadslid Lootens (N-VA): “Een misplaatste grap” Timmy Van Assche

11 juli 2019

01u14 0 Koekelare Een vreemd voorval ten huize Jolien Lootens, oppositieraadslid van N-VA. Een onbekende liet in haar tuin een levende haan los, strooide graan op haar tuinstoelen, liet twee vuile eieren achter en legde er een brief in erbarmelijk Frans bij. Het raadslid lanceert een oproep aan de dader(s) om zich kenbaar te maken.

“Op de vooravond van de Vlaamse feestdag werd ik verrast door een ‘ludieke actie’ die een gulle gift van een onbekende omvatte", steekt Lootens van wal. “Er liep namelijk een prachtige haan in de tuin. Op de ligzetels was graan voorzien en op de tuintafel lag enerzijds een gesloten enveloppe en anderzijds twee niet-propere eieren. Meteen werd duidelijk dat het om een misplaatste grap ging. Wie mij een beetje kent, weet dat ik altijd in ben voor een grap. Gezien het tenslotte om privéterrein gaat, is de politie ter plaatse geweest en voert zij nu een onderzoek naar huisvredebreuk.”

SPK

De afzender van de brief noemt zichzelf ‘SPK’. “De persoon heeft het wel degelijk op mij persoonlijk gemunt”, vervolgt Lootens. “Helaas wordt de Waalse gemeenschap geen eer aangedaan door dergelijk erbarmelijk slecht Frans neer te pennen. Bovendien gaat het om een zuivere copy-paste van Google Translate. Als Vlaming in hart en nieren spreek en schrijf ik zelfs beter Frans, waardoor het onmogelijk van een echte Waal kan komen. Ik apprecieer elke attentie, maar laat mij duidelijk zijn: als iemand een gesprek wil aangaan of een vraag heeft, is er zeker niet telkens een geschenkje nodig”, zegt Lootens. “Ik roep de persoon in kwestie dan ook op om mij hierover ooit aan te spreken, zodat ik mijn respect voor zijn/haar mening duidelijk kan tonen. Spijtig dat de persoon in kwestie de moed niet heeft om zich bekend te maken in de brief. Op zich schrikt dergelijk initiatief mij niet af, integendeel. Ik ben heel fier om een Vlaming te zijn en verkondig dit ook aan al wie het horen wil en ook aan diegene die het niet horen willen. Dit verhaal is een bevestiging dat we met N-VA meespelen in het Koekelaarse politieke toneel.”