Oekraïense doodrijder van Charlotte vraagt voorwaardelijke vrijlating, raadkamer weigert: onderzoek bijna afgerond Mathias Mariën

08 november 2019

14u12 0 Koekelare De 38-jarige Oekraïner die eind september de 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke doodreed, blijft een maand langer in de cel. Zijn advocaat vroeg de voorwaardelijke vrijlating, maar daar ging de raadkamer niet mee akkoord.

Charlotte Gysel overleed toen ze in haar Fiat 500 frontaal werd aangereden door een pick-up in de Koekelarestraat in Edewalle, een gehucht bij Kortemark. Volgens het parket gebeurde dat toen ze stilstond aan de rode lichten en net wilde vertrekken voor het groene licht. De frontale klap - de Oekraïner was aan het spookrijden - was immens zwaar. Een bloedproef wees bovendien uit dat de Oekraïner maar liefst 2,39 promille alcohol in zijn bloed had. De doodrijder verkeerde zelf even in kritieke toestand, maar verblijft sinds een maand in de ziekenboeg van de Brugse gevangenis. In een rolstoel en met zijn beide benen in het gips kwam de man vrijdagochtend de beslissing van de raadkamer aanhoren. Zijn advocaat vroeg de voorwaardelijke vrijlating, maar ving uiteindelijk bot. Het onderzoek is wel zo goed als afgerond. Tijdens de volgende raadkamer zal de zaak wellicht doorverwezen worden naar de politierechtbank. Daar wacht de doodrijder een strenge straf. In mei van dit jaar werd hij al veroordeeld tot drie maanden rijverbod voor rijden onder invloed en vluchtmisdrijf.