Nieuwe Vlaamse regering laat bijna 1,5 miljoen euro naar Koekelare vloeien Timmy Van Assche

06 oktober 2019

17u10 0 Koekelare De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Koekelare betekent dat in totaal precies 1.429.523 euro. Dat laat schepen Jan LIevens (Open Vld) weten. Ook N-VA, dat in de lokale gemeenteraad in de oppositie zit, reageert.

Via het Vlaams regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit 50 procent tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een Open Ruimtefonds. “Dat nieuwe fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden”, zegt schepen Jan Lievens (Open Vld). “De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5 procent gehandhaafd blijft. Voor Koekelare levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1.419.868,01 euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 9.655,43 euro, samen goed voor 1.429.523,44 euro extra investeringsruimte”, zegt Lievens. “We zijn heel tevreden dat Bart Somers (Open Vld), kersvers Vlaams minister van binnenlands bestuur, de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”

“Die extra middelen komen niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, pikken N-VA-raadslid Jolien Lootens en afdelingsvoorzitter Claude Prinzie. “Wij willen dat Koekelare met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in structurele oplossingen. Naast de 737.322,34 euro die Koekelare vorig jaar nog ontving voor de renovatie van de brouwerswoning uit de handen van toenmalige minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is dit opnieuw een serieuze injectie voor onze gemeente dat er alleen maar wel bij kan varen. Alleen hopen we op een ambitieuzer beleidsplan waar uitdagingen niet uit de weg worden gegaan.”