Nieuwe toegankelijkheidsbrochure neemt drempels weg voor inwoners en bezoekers Timmy Van Assche

28 juni 2020

13u53 0 Koekelare De brochure ‘Toegankelijk Koekelare’ is klaar. Daarin wordt alle informatie gebundeld over toegankelijke mobiliteit, horeca, sanitair, recreatie en toerisme . “De overzichtelijke brochure is zowel voor inwoners als bezoekers met een beperking een handige gids”, zeggen schepen Salenbien (sp.a) en de werkgroep Gelijke Kansen.

Toegankelijkheid staat al langer op de agenda in Koekelare. Eerder werd bijvoorbeeld al een label in het leven groepen voor toegankelijke handelszaken, scholen en musea. “De werkgroep Gelijke Kansen is de drijvende kracht en bevordert de toegankelijkheid zowel op het openbaar domein, openbare gebouwen als in privégebouwen”, zeggen Cynthia David, Gino Delanghe en Daniël Desender, allen lid van de werkgroep. “Evenementen worden meer en meer toegankelijk en op het vlak van cultuur, sport en toerisme doen we inspanningen om iedereen op een gelijkwaardige manier van Koekelare te laten genieten. Het was daarom tijd om alle informatie over toegankelijkheid te bundelen.”

De brochure ‘Toegankelijk Koekelare’ is daar het resultaat van en helpt inwoners en bezoekers met een beperking makkelijk hun weg te vinden in Koekelare. “Daarnaast schenken we in de brochure speciale aandacht aan dienstverlening en zorg”, gaat de werkgroep door. “Voor de brochure ‘Toegankelijk Koekelare’ werkten we samen met Inter – het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen – en kregen we de steun van de provincie West-Vlaanderen. Inter zorgde voor de structuur van de brochure en leverde heel wat algemene informatie aan, gelinkt aan de de databank Toegankelijk Vlaanderen. Onze werkgroep Gelijke Kansen ging daarmee aan de slag en vulde de informatie specifiek voor Koekelare aan, compleet met lokale initiatieven en diensten.”

Schepen van Gelijke Kansen, Jessy Salenbien, besluit: “Ook op www.koekelare.be en www.toerismekoekelare.be kan iedereen de gloednieuwe brochure lezen. Binnenkort komt er een afzonderlijke toegankelijkheidspagina op beide websites, die het de mensen nog makkelijker zal maken om de informatie over toegankelijkheid te raadplegen. Een goed zichtbare knop op de homepagina zal bezoekers snel naar deze pagina leiden.”