Nieuwe retributie op inname openbaar domein wordt met jaar opgeschort Timmy Van Assche

28 april 2020

13u47 0 Koekelare De gemeente zal de retributie voor de inname van het openbaar domein met een jaar opschorten. Hiermee gaat de gemeente in op de oproep van de Confederatie Bouw.

Voor de periode 2020-2025 had Koekelare voor het eerst een retributie ingevoerd voor de inname van het openbaar domein. Het gaat specifiek om bijvoorbeeld het stapelen van bouwmaterialen, plaatsen van bouwwerktuigen, containers, afsluitingen, stellingen, het plaatsen of oprichten van loodsen. De retributie wordt berekend volgens getrapte tarieven van 0,30 euro, 0,50 euro of 0,95 euro per vierkante meter per kalenderdag. Maar die retributie zal dit jaar niet worden geïnd. “Koekelare heft op zich weinig tot geen retributies van deze soort. Zo hebben we bijvoorbeeld geen terrasbelasting", duidt schepen van Lokale Econiomie Jan Lievens (Open Vld). “We willen wel gehoor geven aan de oproep van de Confederatie Bouw. Deze retributie konden we makkelijk opschorten om zo wat meer zuurstof te geven.”