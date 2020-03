Nieuwe opdoffer voor café Black-Out: 4 maand na ingestort plafond breekt hevige brand uit Bart Boterman

14 maart 2020

12u39 0 Koekelare Enkele uren voor de verplichte coronasluiting is vrijdagavond rond 20 uur brand uitgebroken boven café Black Out in de Dorpsstraat in Koekelare. Het woongedeelte is hevig aangetast door brandschade en het café is getroffen door rook- en waterschade. Vier maanden geleden kwam het plafond van de zaak nog naar beneden. “Wanneer gaat dit stoppen en waarom moet mij dit telkens overkomen?”, vraagt cafébaas Ives Maertens (54) zich af.

Ives was aan het keuvelen met enkele stamgasten toen hij plots een rookgeur waarnam. “Ik ging naar de gang en merkte dat de rook van boven kwam. Bij het openen van de woonkamerdeur zag ik al hoge vlammen, in de hoek waar een verdeelstekker in het stopcontact zit. Ik ben onmiddellijk naar beneden gerend om iedereen naar buiten te sturen en de brandweer te bellen. De pompiers waren hier snel en hebben voorkomen dat het pand volledig uitbrandde, dat moet gezegd. Maar het bluswater kwam door het plafond en gutste in het café, ook over alle elektrische toestellen. Rookschade, brandschade en waterschade is groot”, getuigt Ives.

3 april openen?

“Ik ben blij dat er geen gewonden zijn gevallen. Toch vraag ik me af waarom het mij opnieuw moet overkomen. Vier maanden geleden is hier het plafond naar beneden gekomen en die herstelling hadden we eindelijk achter de rug. Nu mogen we helemaal opnieuw beginnen maar eerst moet heel de verzekeringscarrousel op gang komen”, gaat de uitbater verder. De zaak moet sowieso tot 3 april sluiten, een federale maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Maar ik betwijfel ten sterkste of we tegen 3 april opnieuw kunnen openen. We zullen alleszins ons uiterste best doen”, aldus de cafébaas.