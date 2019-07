Nieuw jeugdhuis op komst boven café El Passo Timmy Van Assche

02 juli 2019

20u01 2 Koekelare Boven café El Passo, in de Noordomstraat 13, komt zo goed als zeker het nieuwe jeugdhuis. Dat zegt jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld) na een vraag van oppositieraadslid Tom Pollentier (CD&V).

Het dossier loopt nog en er moeten nog enkele punten en komma’s worden afgehandeld, maar in principe komt er een nieuw jeugdhuis boven het jongerencafé El Passo. De gemeente zal de ruimte huren en vervolgens onderverhuren aan het jeugdhuis. “Het jeugdhuis zal 250 euro huurgeld per maand betalen, alle andere facturen, zoals elektriciteit en gas, zijn voor de gemeente”, zegt schepen Lievens. “Het is ook de bedoeling dat de jongeren om middernacht het jeugdhuis afsluiten en dan naar El Passo afzakken. Het café zelf is al gericht op jongeren, wat goed aansluit bij het jeugdhuis. “We zijn al een tijdje op zoek naar een oplossing en die is nu dus in de maak. We willen dit dossier uiteindelijk in de gemeenteraad van september voorleggen.” Oppositiepartij CD&V hoopt dat de gemeente op termijn een structurele oplossing zoekt binnen het eigen gemeentelijk patrimonium.

In september 2017 moest jeugdhuis De Deugniet in de Sterrestraat sluiten omwille van overlast en slechte interne organisatie. Het jeugdhuis opende pas in 2012. Er komt dus een tweede kans.