Nieuw camerasysteem in sporthal 2 nadat kinderen met steps strepen trekken op dure tennisvloer Timmy Van Assche Bart Boterman

09 januari 2020

18u24 0 Koekelare Bij sporthal 2, de meest recente van twee Koekelaarse sporthallen, hangt een nieuw camerasysteem. Dat moet ervoor zorgen dat mogelijke overlast en vandalisme in de kiem worden gesmoord. Aanleiding is een voorval van eind vorig jaar waarbij kinderen met steps zwarte strepen trokken op het tennisveld.

Het is sportschepen Jan Lievens (Open Vld) die de maatregel aankondigt. “Het oude camerasysteem was verouderd en leverde beelden van erg matige en wazige kwaliteit”, zegt Lievens. “Nu hangen er in totaal vijf nieuwe, moderne camera’s: bij het tennisterrein, in de aanpalende polyvalente zaal, in de gang en bij de hoofdingang en toegang achteraan. In de kleedkamers hanger er natuurlijk geen camera’s, hé. Indien nodig kan onze sportfunctionaris de beelden herbekijken op de computer en overmaken aan de politie.”

De aanleiding voor deze maatregel is een geval van vandalisme enkele maanden geleden. Een groepje kinderen van om en bij de 10 jaar was met de step aan het spelen in de omgeving van de sporthal. Omdat de hal overdag gewoon open is, konden de kinderen de zaal betreden. Met hun step reden ze op de professionele tennisvloer en trokken ze dikke zwarte strepen. “Het lijk onschuldig en de kinderen hebben dit allicht niet bewust gedaan, maar de tennisvloer moest wel stevig onder handen genomen worden", zegt de sportschepen. “Los van het incident had onze tennisvloer een schoonmaak nodig, maar die was wel een stuk intensiever dan aanvankelijk voorzien was.” Kostenplaatje van de reiniging: zo’n 5.000 euro. “Gelukkig kwam de verzekering voor een stuk tussen. Ook de verzekeringsmaatschappij van één van de ouders van de kinderen, kwam tussenbeide.”