Na de zes gestolen deurbellen in Koekelare: politie heeft verdachte in het vizier Bart Boterman

03 februari 2020

15u25 0 Koekelare De politie Polder is een onderzoek gestart naar de persoon die zaterdagnacht zes deurbellen verwijderde van gevels in Koekelare. De man nam het fenomeen ‘belletjetrek’ maar al te letterlijk. “Aan de hand van een persoonsbeschrijving door een getuige is een verdachte in het vizier gekomen”, zegt commissaris Thierry Logghe van de lokale politie Polder.

Vijf bewoners van de Sterrestraat in Koekelare zaten zondagmorgen zonder deurbel nadat een onverlaat die een voor een losrukte. Ook in de Dorpsstraat is een feit geregistreerd. “Er is een buurtonderzoek geweest maar camerabeelden zijn er niet. Toch is er een persoonsbeschrijving van een getuige die de dader bezig zag. Aan de hand van die getuigenis kwam een verdachte in het vizier. Het is niet zeker of hij verantwoordelijk is, maar dat wordt dus onderzocht”, verduidelijkt commissaris Thierry Logghe. Voor de gedupeerden zit er voorlopig niet veel anders op om een nieuwe deurbel te installeren.