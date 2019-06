Motorrijder uit Meulebeke zwaargewond na val over middengeleider Jelle Houwen

03 juni 2019

12u19 3 Koekelare Een veertiger uit Meulebeke heeft zondagnacht verschillende verwondingen opgelopen toen hij ten val was gekomen met zijn motorfiets.

Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag op de Belhuttebaan in Koekelare. R.V. uit Meulebeke ging rond 4 uur om onduidelijke redenen op de remmen staan net voor het kruispunt met de Vlaanderenstraat. Wellicht had hij net de middengeleider nabij het kruispunt opgemerkt en wilde hij zijn vaart minderen. De man, die wellicht met hoge snelheid kwam aangereden, verloor na het remmen echter de controle over het stuur van zijn motor. Zowel de bestuurder als de motorfiets begonnen te slippen over de weg. R.V. belandde uiteindelijk met zijn motor tegen de middengeleider. Na het ongeval snelden een ambulance en een mug ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. R.V. bleef bij bewustzijn, maar klaagde over hevige pijn. Hij werd zwaargewond maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken van het motorwrak en de omgeving van de middengeleider op te ruimen. De motor zelf is vernield en werd getakeld.