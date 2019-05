Mooi diploma voor pientere deelnemers van Junior Techniekacademie Timmy Van Assche

27 mei 2019

22u15 0 Koekelare Veertien deelnemers aan de Junior Techniekacademie mochten hun diploma in ontvangst nemen na tien knotsgekke weken rond wetenschap.

De Junior Techniekacademie is een initiatief dat kinderen van 8 tot 10 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en STEM - ofwel Science, Technology, Engineering, Mathematics. “Twee techniekmentoren stonden in voor de begeleiding. De Junior Techniekacademie van Koekelare vond plaats op twee locaties: de eerste vijf weken in het Da Vinci Atheneum, de volgende vijf weken in het Sint-Martinusinstituut op woensdagnamiddag. Elke sessie duurde telkens anderhalf uur”, zegt schepen Jessy Salenbien (sp.a). “De kinderen werden uitgedaagd rond vijf concrete projectjes: ze maakten een houten onderlegger, hangbrug, toverstaf, bouwden een kermismolen uit Lego en programmeerden robot Milo.”

Van januari tot mei konden in West-Vlaanderen 540 kinderen in 27 groepen in negentien gemeenten proeven van techniek en zo hun technische geletterdheid opkrikken. De Techniekacademie is een erkende Vlaamse STEM-academie. Meer info: www.techniekacademie.be. De Techniekacademie is een samenwerking tussen de gemeente en Hogeschool VIVES, met de steun van de provincie West-Vlaanderen en Vlaanderen.