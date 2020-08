Mobiliteitscampagne ‘Testkaravaan’ laat inwoners elektrische fietsen en speedpedelecs testen Timmy Van Assche

21 augustus 2020

10u47 0 Koekelare Op het Sint-Maartensplein is de mobiliteitscampagne ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’ op gang getrokken. 68 inwoners van Koekelare kunnen daarbij tot en met 28 augustus gratis een elektrische (bak)fietsof speedpedelec testen om de voordelen van de duurzame vervoersmiddelen te ontdekken.

De Testkaravaan werd in 2014 eerst bij bedrijven georganiseerd, sinds 2017 werkt de provincie samen met verschillende gemeenten. Voor Koekelare trok de karavaan al door vijftien andere gemeenten. In totaal staan er 68 verschillende fietsen klaar om uitgetest te worden door evenveel inwoners die zich tussen 10 mei en 20 juni inschreven.

“De voorbije jaren heeft Koekelare samen met het provinciebestuur van West-Vlaanderen en met de steun uit het Fietsfonds verschillende fietspaden aangelegd op het bovenlokaal fietsroutenetwerk", duidt schepen Jessy Salenbien (sp.a). “Denk maar aan de Bovekerkestraat of de Moerestraat en binnenkort ook fietspaden richting de Mokker, Zandestraat/Schouttetenstraat en in een volgende fase de Werkenstraat.”

De testkaravaan passeert van 1 tot 29 september Middelkerke en later in oktober in Wielsbeke, Oostrozebeke en Heuvelland. Omwille van de coronamaatregelen komen Poperinge, Anzegem, Tielt en Ruiselede pas volgend jaar aan de beurt. Volgens een algemene rondvraag van de provincie geeft 63 procent van de deelnemers aan meer de fiets te gebruiken.